Нур-Султан, , 12:44 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил народному писателю Абдижамилу Нурпеисову знак особого отличия «Алтын жулдыз» («Золотая звезда») звания «Герой труда Казахстана», сообщили 30 октября в пресс-службе администрации главы государства.

Во время встречи с писателем Токаев подчеркнул, что Нурпеисов удостоен высшей награды за значительный вклад в распространение казахстанской литературы по всему миру. «Вы нужны нашему народу», — добавил президент.

Отметим, Абдижамил Нурпеисов — известный советский и казахстанский писатель и переводчик. Званием народного писателя Казахской ССР ему было присвоено в 1985 году. Нурпеисов принимал участие в Великой Отечественной войне. Член ВКП (б) с 1943 года.