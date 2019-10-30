Москва, , 12:51 — REGNUM Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов призвал профессор факультета гуманитарных наук университета Гасана Гусейнова более спокойно относится к проблемам языка, а также не допускать неоднозначных заявлений, которые отрицательно сказываются на репутации коллег и университета в целом. Об этом Кузьминов написал на своей странице в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Гусейнов в соцсети назвал русский язык «убогим», посетовав, что в киосках нет газет и журналов на языке мигрантов.

«Во-первых, позиция вызывает возражения по существу. Россия одна из стран, которая с самого начала поддерживала издания на национальных языках своих коренных народов и в целом культуру своих народов. Не знаю, являемся ли мы примером для остального мира, многие страны тоже это делают. Но уж точно не стоит считать, что языковая ситуация в России заслуживает столь алармистских высказываний», — отметил Кузьминов.

По его словам, проблема отсутствия в киосках газет на языках трудовых мигрантов, о которой заявлял Гусейнов, связана с тем, что люди сегодня «переросли стадию бумажных газет». Кроме того, ректор НИУ ВШЭ счёл «откровенно неудачным» высказывания Гусейнова про освоение русскими государственного языка на Украине.

«Формирование языковой ситуации в вновь образовавшихся странах, будь это страны Балтии, Украина или страны бывшей Югославии, качественно отличается от ситуации, когда страна требует освоения государственного языка от свежих переселенцев. В данном случае речь идет о людях, изначально проживающих на территории вновь образовавшегося государства. Расширение требований к освоению государственного языка в этом случае должно проходить исключительно бережно по отношению к правам этих людей. К тому же в Украине речь идет о чуть ли не половине населения страны», — указал Кузьминов.

Он призвал Гусейнова как филолога более спокойно реагировать на проблему «загрязнения» русского языка. А также отметил недопустимость таких неоднозначных заявлений от публичного человека.

«Преподаватель университета, входя в публичное пространство — а фейсбук является публичным пространством — должен думать о том, что его поведение в сети отражается на репутации его коллег. Преподаватель сам по себе — в большей или меньшей степени — является публичной фигурой. Все мы имеем право на эмоциональные высказывания, но воспитанный человек старается при этом не обидеть других людей. От преподавателя ожидают серьезно аргументированной позиции, и нежелательно допускать столько неоднозначных толкований, как получилось в данном случае», — подчеркнул Кузьминов.

Высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолога Гасана Гусейнова вызвало широкий общественный резонанс. Он попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке. Он отметил, что люди даже не поняли, что прочитали.

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