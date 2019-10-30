Сеул, , 12:47 — REGNUM Трое из четырех пользователей мобильной связи пятого поколения 5G недовольны качеством предоставляемых услуг. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей некоммерческой организации People’s Solidarity for Participatory Democracy и агенств по правам потребителей The Voice Consumers, Consumers Korea.

Согласно результатам опроса, проведенного с 11 сентября по 6 октября среди 171 пользователя сети 5G, 76,6% респондентов не довольны качеством предоставляемой услуги.

Среди причин недовольства были выделены: отсутствие доступа к 5G во многих регионах, сбои и ошибки, высокая стоимость.

Известно, что 95,3% опрошенных пользуются дорогостоящим тарифом (75 тыс. вон (~$64,33) за 100 Гб). Однако специалисты отмечают, что средний объем трафика, используемый абонентами, составляет 20−50 Гб.