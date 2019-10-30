Салехард, , 12:40 — REGNUM На Ямале по программе льготных авиабилетов для несовершеннолетних из многодетных семей в 2019 году в отпуск смогли слетать почти 10 тысяч юных жителей автономного округа. Об этом сообщил на своей странице в сети «Инстаграм» губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

«Цифры говорят о том, что программа правильная и нужная. Расширяем список тех, кто может воспользоваться льготой. Добавляем в программу детей из многодетных семей в возрасте от 18 до 23, которые учатся в вузах», — добавил глава региона.

Кроме того, по словам Дмитрия Артюхова, с 2020 года к 28 льготным маршрутам добавятся дополнительные популярные летние направления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, для несовершеннолетних из многодетных детей на Ямале действует максимальная стоимость билета на самолёт — 2,5 тысячи рублей два раза в год, то есть туда и обратно к месту проведения отпуска.

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