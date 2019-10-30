Самара, , 12:38 — REGNUM Более 200 пассажиров стали участниками акции «День Пассажира» на железнодорожном вокзале в Самаре. Об этом 30 октября сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

На Самарском вокзале руководители Куйбышевской железной дороги общаясь с пассажирами ответили на их вопросы. Кроме этого, они принимали предложения по улучшению качества обслуживания.

По сообщению пресс-службы ведомства, больше всего пассажиров интересовали вопросы ценообразования в перевозках, а также условия проезда маломобильных граждан. Кроме этого, местные жители интересовались предоставлением скидок для школьников в период осенних каникул.

Отмечается, что приятным сюрпризом для пассажиров стала новость о проведении акции «Двухэтажные поезда по спецтарифам», согласно которой можно купить билеты на верхние места в вагонах купе по специальным ценам.