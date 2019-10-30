Липецк, , 12:36 — REGNUM В Липецке заброшенный долгострой в Военном городке, в котором 27 октября пострадала 15-летняя школьница, не был снесён или законсервирован, потому что находится в собственности Министерства обороны РФ. Как сообщил портал «Моё-Липецк», об этом рассказала мэр Липецка Евгения Уваркина.

Здание будет передано городу в 2020 году, однако липецкие власти опасаются, что средств в бюджете на его снос не найдётся. Поэтому Уваркина обратилась в Минобороны просьбой срочно выделить деньги на снос заброшенной «рембазы» и трёх ближайших строений.

Как уже сообщало ИА REGNUM, «рембаза» в Военном городке — одно из самых известных заброшенных зданий Липецка. У горожан оно пользуется популярностью в том числе и потому, что доступ в него никак не ограничен. Этим пользуются подростки и дети. 27 октября группа подростков гуляла по заброшенному зданию, и одна из девочек упала с шестого на пятый этаж на бетонный пол. С травмами она была госпитализирована и находится в тяжёлом состоянии.

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