Копейск, Челябинская область, , 12:36 — REGNUM В Челябинской области суд Копейска отказался выпускать из колонии одного из организаторов бойни на рок-фестивале «Торнадо». Решение было вынесено 30 октября, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Александр Г. был осуждён 5 сентября 2018 года. Облсуд назначил ему шесть лет колонии. К настоящему времени гражданин отбыл менее половины этого срока. Он просил суд заменить оставшуюся часть срока принудительными работами. Однако прокурор посчитал, что законных оснований к удовлетворению этого ходатайства нет, и суд согласился с его позицией.

Как сообщало РЕ, бойня на фестивале произошла в 2010 году. Г. был одним из владельцев точек питания. Он и четверо его подельников стали организаторами беспорядков, использовали травматические пистолеты, биты и металлические прутья.

Александр Г. был осуждён последним. Долгое время он скрывался. Поймали его лишь в 2016 году в аэропорту «Шереметьево».

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