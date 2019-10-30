Сантьяго, , 14:33 — REGNUM 30 октября в Чили парламентская оппозиция заявила, что она предъявит недавно уволенному министру внутренних дел Андресу Чадвику обвинение в нарушении конституции при разгонах демонстрантов во время антиправительственных протестов. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Депутат от Социалистической партии Хуан Кастро рассказал, что различные оппозиционные партии «собираются потребовать, чтобы бывший министр Чадвик однозначно понёс политическую ответственность за погибших, раненых и ущемлённых в правах человека».

Президент Себастьян Пиньера освободил Андреса Чадвика от должности главы МВД 28 октября при роспуске правительства под давлением протестующих.