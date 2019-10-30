Махачкала, , 12:32 — REGNUM В Дагестане вынесли приговор педофилу, который надругался над семилетней девочкой. Он совершил в отношении школьницы действия сексуального характера с применением насилия, сообщили ИА REGNUM 30 октября в пресс-службе прокуратуры республики.

Установлено, что преступление произошло в декабре 2018 года. Осужденный, проезжая на своем автомобиле на окраине города Махачкалы, посадил в машину школьницу под предлогом передачи фруктов. Насильник привез девочку к себе домой, где надругался над ней, воспользовавшись ее беспомощностью.

Кировский районный суд Махачкалы назначил осужденному наказание в виде 14 лет лишения свободы. Отбывать срок педофил будет в колонии особого режима.

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