Санкт-Петербург, , 12:30 — REGNUM Жители одного из домов на Литейном проспекте Санкт-Петербурга обратились в прокуратуру Центрального района с жалобой на деятельность хостела в жилом доме.

Напомним, с 1 октября 2019 года предоставление гостиничных услуг в жилых домах запрещено.

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В ходе прокурорской проверки было установлено, что жилое помещение в многоквартирном доме используется ООО «СуперХостел» для временного проживания граждан, то есть, предпринимателями организована мини-гостиница (хостел). При этом нарушаются нормы жилищного законодательства.

«Прокурор внес в адрес генерального директора организации представление о прекращении деятельности по предоставлению гостиничных услуг в жилом помещении. Устранение нарушений контролируется прокуратурой района», — сообщили 30 октября в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге с 1 октября вне закона оказались 44 хостела на 770 номеров.

Множество хостелов и малых отелей в городе на Неве располагаются в жилом фонде центра, а памятники архитектуры перевести в нежилой фонд практически невозможно по закону о сохранении культурного наследия. В других зданиях также чаще всего нет технических возможностей для перевода занимаемых хостелами жилых помещений в статус нежилых. Напомним, главным условием для нежилого помещения является наличие отдельного входа, а также дополнительная звукоизоляция.

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