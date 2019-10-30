Калуга, , 12:22 — REGNUM В Калуге сотрудник МКУ «Центр по повышению энергетической эффективности», подведомственного городскому управлению жилищно-коммунального хозяйства, подозревается в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Калужской области.

По версии следствия, 24 октября сотрудник получил от представителя коммерческой компании-подрядчика 200 тысяч рублей. Деньги мужчина потребовал за подписание актов о приёме капитального ремонта крыши многоквартирного дома. Подрядчик обратился в ФСБ, и передача взятки проходила уже под контролем ведомства.

Сотрудника центра задержали с поличным. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.