Вашингтон, , 12:20 — REGNUM Очередное обновление Minecraft 1.13.0 принесло с собой в игру новый контент. Об этом 30 октября сообщил журнал PC Gamer.

https://twitter.com/pcgamer/status/1189446849691820032

Например, теперь жизнь кур в популярной песочнице станет сложнее, поскольку в ней появились лисы. Разработчики предложили геймерам «держать цыплят в безопасности» иначе утром они рискуют обнаружить их пропавшими или мёртвыми — птицы станут жертвой рыжих хищников.

«Лисы более активны ночью и ищут тень для сна днем», — написала компания Mojang в релизе.

В игру также добавили шампиньоны и некое «подозрительное рагу» (Suspicious Stew), которое можно приготовить из грибов и Wither Rose (розы увядания) — цветка, который растет в тех местах, где всё живое умирает. Кроме того, в игре появился новый редактор персонажей.

Напомним, игру-песочницу Minecraft с открытым миром изначально разработал шведский геймдизайнер Маркус Перссон, её релиз состоялся в 2009 году. В 2014 году компания Mojang AB, одним из основателем которой являлся Перссон, была продана Microsoft.

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