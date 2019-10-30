Москва, , 12:18 — REGNUM Сегодня, 30 октября, в российских школах проводится пробный экзамен по информатике и ИКТ в компьютерной форме. При проведении ЕГЭ каждый участник обеспечивается персональным компьютером, сообщается на сайте Рособрнадзора.

ЕГЭ по информатике в компьютерной форме Mon.tatarstan.ru

Читайте также: ЕГЭ по информатике начнут сдавать на компьютере с 2020 года

Участие в ЕГЭ по информатике принимают около 19 тыс. учащихся из 84 субъектов РФ. Открыто 1865 пунктов проведения экзамена.

По словам главы ведомства Сергея Кравцова, цель тестового ЕГЭ по информатике — «понять, все ли пункты проведения экзаменов готовы к нововведению».

Как сообщает ИА REGNUM, Рособрнадзор планирует введение ЕГЭ по информатике в компьютерном формате в штатном режиме с 2021 года.

Подробности: Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ на 2020 год