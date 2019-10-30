Москва, , 12:31 — REGNUM До конца 2019 года в Москве уложат 18 тысяч трамвайных шпал из переработанного пластика. Об этом 30 октября сообщила пресс-служба Мосгортранса.

Всего в столице обновят 32 километра трамвайных трасс до конца года. На 25 километрах путей движение уже восстановлено. Специалисты укладывают новые рельсы, меняют шпалы, систему водоотведения, контактную сеть.

При обновлении трасс используют композитные шпалы. Они сделаны из переработанных материалов: пластиковых бутылок, тары и других отходов. Такие шпалы прочнее деревянных, их срок службы составляет около 50 лет, они не нуждаются в пропитке каменноугольным дегтем для предотвращения гниения. В основном, шпалы из переработанного пластика используют на участках с поворотами.

Также обустраивают остановочные платформы, делают их приподнятыми, чтобы облегчить посадку в трамвай маломобильным людям и пассажирам с детскими колясками. В 2019 году уже построено 18 таких платформ.