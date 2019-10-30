Ташкент, , 12:11 — REGNUM Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил вынужденную посадку в аэропорту Ташкента, сообщает 30 октября РИА Новости со ссылкой на представителя ташкентского аэропорта.

Отмечается, что самолет выполнял перелет по маршруту Москва — Куляб. Причиной вынужденной посадки стал сильный туман в аэропорту Куляба. Авиарейс должен был прибыть по месту назначения в 5 часов 20 минут мск.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября самолет авиакомпании «Узбекские авиалинии», следовавший по маршруту Фергана — Москва, совершил вынужденную посадку в самарском аэропорту «Курумоч». Причиной посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров.

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