Редвуд-Сити, США, , 12:06 — REGNUM Релиз следующей игры популярной серии Battlefield состоится не ранее 2021 года. Об этом 30 октября сообщил журнал PC Gamer.

С таким завлением выступил генеральный директор Electronic Arts Эндрю Уилсон в обращении к инвесторам. Он отметил, что новая Battlefield выйдет только в новом финансовом году EA, который начнётся 1 апреля 2021 года. Уилсон также сообщил, что подобное решение руководства компании отчасти связано с тем, что EA ещё не завершила работу над проектом Battlefield V.

Напомним, релиз Battlefield V состоялся 4 сентября 2018 года на платформах ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Стоит отметить, что, начиная с третьей части Battlefield, релиз которой состоялся в 2011 году, новые игры серии выходили каждые два года.

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