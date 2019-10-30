Владикавказ, , 11:43 — REGNUM Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Хетагурова (СОГУ) заключил соглашения об академическом обмене студентами с вузами Испании. С 2020 года лучшие студенты университета смогут продолжить обучение в том числе в таких вузах, как университет Кадиса и университет Алкала, сообщили 30 октября в пресс-службе североосетинского вуза.

Договоренность об этом была достигнута в рамках IV форума ректоров и президентов иберо-американских и российских университетов, который проходил в испанском городе Севилья. Российскую делегацию возглавил президент Российского союза ректоров, ректор МГУ Виктор Садовничий. СОГУ представлял проректор по внешним связям и развитию Алан Уадати.

Были заключены соглашения с шестью вузами Испании о совместной работе в области медицины, в частности стоматологии и фармации, пищевых технологий и других направлений.

Отметим, что в самом Северо-Осетинском государственном университете в 2019 году в два раза увеличилось количество студентов из Африки. В этом семестре их обучается 40 человек по таким направлениям, как информатика, экология, лингвистика.