Оренбург, , 11:40 — REGNUM В Оренбурге опечатана производственная площадка по переработке нефтепродуктов по ул. Инструментальной. На эксплуатацию участка с цистернами наложен запрет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФССП по Оренбургской области.

По данным ведомства, решение о запрете эксплуатации вынес суд. На производственной площадке выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности.

Возобновить работу производственная площадка сможет после того, как устранит недостатки.