Вашингтон, , 11:34 — REGNUM В сети появился релизный трейлер игры Star Wars Jedi: Fallen Order. Ролик опубликовали на YouTube-канале EA Star Wars 29 октября.

Сообщается также, что Fallen Order станет первой игрой Electronic Arts, которая выйдет в Steam. После этого в магазине появятся проекты компании и сервис подписки EA Access.

Напомним, релиз Star Wars Jedi: Fallen Order состоится 15 ноября 2019 года. Геймерам предстоит взять на себя управление молодым джедаем, который пытается выжить после жестокого «приказа 66».