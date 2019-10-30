Сан-Франциско, США, , 11:33 — REGNUM Игра для мобильных платформ, в основу которой легли технологий дополненной реальности Pokemon Go уже принесла своим разработчикам доход в размере $3 млрд. Об этом 30 октября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Согласно имеющейся информации пользователи мобильных устройст загрузили Pokemon Go уже более 541 млн раз. Причем в 2019 году доход компании Niantic от этого проекта составил уже более $774 млн.

Напомним, Pokemon Go вышла в 2016 году. В первый год после релиза доход разработчиков от игры составил $832 млн, во второй — $589 млн. В 2017 году, после выхода обновлений, значения показателей дохода проекта снова выросли — до $816 млн.

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