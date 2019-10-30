Ташкент, , 11:31 — REGNUM Официальная церемония открытия университета Вебстера в Ташкенте состоится 1 ноября 2019 года. Об этом 30 октября сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел республики.

Планируется, что в церемонии открытия примет участие ректор университета Элизабет Стробл и президент — Джулиан Шустер. Отмечается, что ташкентский филиал является не только первым американским вузом в Узбекистане, но и крупнейшим филиалом университета за рубежом.

Напомним, идея открытия американского вуза в Узбекистане была впервые озвучена в сентябре 2017 года в рамках узбекско-американского бизнес-форума, в котором принял участие президент республики Шавкат Мирзиёев.

Соглашение об открытии университета Вебстера было подписано в феврале 2019 года в посольстве Узбекистана в США.

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