Токио, , 11:37 — REGNUM Создателя серии игр Super Mario Bros. Сигэру Миямото признали почётным деятелем культуры в Японии. Об этом 29 октября сообщил новостной портал The Sankei News.

Миямото получил это звание за то, что его игры стали «представителями японской культуры мирового класса». Церемония награждения состоится 3 ноября 2019 года.

Напомним, Сигэру Миямото также известен по играм Donkey Kong, The Legend of Zelda, Star Fox и др. Геймдизайнер работает в компании Nintendo с 1977 года.

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