Ирвайн, США, 30 октября 2019, 11:19 — REGNUM Бета-тестирование сетевого режима в игре Warcraft III: Reforged начнётся «на этой неделе». Об этом представители Blizzard Entertainment сообщили на сайте компании 29 октября.
Игрокам будут доступны только две расы: орки и люди. Нежить и ночных эльфов разработчики обещают добавить позже.
Напомним, Reforged — это «полное переосмысление» классической Warcraft III. В игре появятся улучшенные графика, звук, редактор карт и геймплейные механики.
Читайте ранее в этом сюжете: Игроки Kingdom Come: Deliverance смогут создавать модификации для проекта