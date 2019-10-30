Ирвайн, США, , 11:19 — REGNUM Бета-тестирование сетевого режима в игре Warcraft III: Reforged начнётся «на этой неделе». Об этом представители Blizzard Entertainment сообщили на сайте компании 29 октября.

Игрокам будут доступны только две расы: орки и люди. Нежить и ночных эльфов разработчики обещают добавить позже.

Напомним, Reforged — это «полное переосмысление» классической Warcraft III. В игре появятся улучшенные графика, звук, редактор карт и геймплейные механики.

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