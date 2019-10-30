Пермь, , 11:07 — REGNUM Пермский край вошел в число регионов, где в 2019—2020 учебном году пройдет апробация примерной программы воспитания школьников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Примерную программу воспитания школьников разработал Институт стратегии развития образования РАО в рамках государственного задания. Программа призвана помочь педагогам страны выявить и реализовать воспитательный потенциал образовательного процесса.

Педагоги протестируют программу и подготовят рекомендации к внедрению. При этом учителя могут вносить правки в госпрограмму, которая предусматривает новые современные формы работы с детьми.

Помимо Пермского края апробация примерной программы воспитании школьников в Московской, Калужской, Тульской, Тверской, Челябинской, Воронежской, Владимирской, Самарской и Ульяновской областях.

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