Иваново, , 10:57 — REGNUM Три новые меры поддержки медицинских работников ввели в Ивановской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона 30 октября.

В частности, принять участие в госпрограммах «Земский доктор» и «Земский фельдшер» теперь могут врачи и фельдшеры дефицитных специальностей в возрасте до 50 лет, прибывшие на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа и города с населением до 50 тысяч человек. В этом случае врачам единовременно будет выплачен миллион рублей, фельдшерам ФАПов и скорой медицинской помощи — 500 тыс. рублей.

При устройстве на работу в госучреждения молодым врачам (до 35 лет, получившие высшее медобразование после 2016 года), имеющим дефицитные специальности, будут выплачивать подъёмные в 100 тыс. рублей. В 2019 году предусмотрены 20 выплат подъемных молодым специалистам.

Врачи до 40 лет при устройстве в региональные учреждения здравоохранения по дефицитным специальностям также имеют право на оплату первоначального взноса (или его части) по ипотечным жилищным кредитам. Размер единовременной социальной выплаты на эти цели составляет 225 тысяч рублей. На 2019 год на дополнительные меры поддержки молодых специалистов-медиков (подъемные и первый взнос по ипотеке) из областного бюджета выделено 6,5 млн рублей.

В числе условий для получения поддержки — наличие гражданства РФ, отсутствие целевого договора на обучение с другим лечебным учреждением и заключение трудового договора не менее, чем на пять лет. Пока, уточнили в пресс-службе, специалист может воспользоваться только одной из указанных мер поддержки.

Отметим, что сегодня Ивановская область, как и многие регионы России, испытывают серьёзный кадровый голод в здравоохранении, несмотря на то, что имеет собственный медицинский вуз, в котором сегодня проходят обучение 2,5 тыс. студентов. Однако многие из них в регионе не остаются, в предпочитают близкие Москву и Московскую область.