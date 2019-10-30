Прага, , 11:17 — REGNUM В игре Kingdom Come: Deliverance появились инструменты для создания модификаций. Ролик с демонстрацией новых возможностей разработчики из студии Warhorse опубликовали на своём YouTube-канале 29 октября.

При помощи нескольких программ геймеры смогут создавать новых персонажей, объекты, задания и видоизменять игровой мир по своему желанию. Разработчики проекта считают, что так игроки смогут изучить Kingdom Come: Deliverance изнутри.

Напомним, Kingdom Come: Deliverance — это ролевая игра о средневековье, разработанная чешской студией Warhorse. Релиз проекта состоялся в 2018 году.

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