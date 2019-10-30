Иркутск, , 10:49 — REGNUM В сфере лесовосстановления в Иркутской области и Забайкалье выявлены нарушения, характер и масштабность которых говорит о том, что соответствующие ведомства долгое время не выполняли свою работу. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Байкальской природоохранной прокуратуры по итогам проверки.

Лес Иван Шилов © ИА REGNUM

«На фоне глобального изъятия лесных ресурсов из природной среды лесовосстановление на Байкальской территории (в границах Иркутской области) проводится чуть более чем на 13% от существующей потребности», — отметили в надзорном органе.

Всего в двух регионах «забыли» восстановить леса на территории более 2,5 тыс. га. При посадке деревьев также выявлен поверхностный подход — отсутствует разнообразие пород, а приживаемость саженцев низкая.

Кроме того, чиновники необоснованно утверждали проекты лесовосстановления путём естественного зарастания. Это проводилась там, где, по утверждению прокуратуры, необходимо было высадить выращенные в питомниках деревья.

«В результате бездействия и ненадлежащего исполнения контрольных полномочий органами власти и специально созданными учреждениями происходит деградация лесов. Присущий сибирским районам хвойный лес с огромной скоростью и в больших объемах сменяется мелколиственным, что не может не отразиться на экологической и экономической ценности леса», — подчеркнули в прокуратуре, добавив, что новые леса не способны обеспечить выполнение своих средообразующих, водоохранных, защитных и оздоровительных функций.

Помимо этого, как сообщало ИА REGNUM, чиновников от лесного хозяйства прибайкальских регионов ранее не раз ловили на незаконной передаче охраняемых лесов под вырубку.

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