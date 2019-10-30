Сеул, , 10:58 — REGNUM Из-за распространения вируса африканской чумы свиней (АЧС) по Южной Кореи около половины граждан страны отказались от употребления свинины. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Института экономики сельского хозяйства (KREI).

Согласно результатам опроса, проведенного 17 октября среди 526 человек, 45,4% респондентов сообщили, что сократили уровень потребления свинины, 49,6% — сохранили уровень потребления на прежнем уровне, 4,9% — напротив, увеличили количество потребляемого мяса.

Известно, что среди причин отказа от свинины 70,3% опрошенных выделили опасения по поводу безопасности.

Специалисты отмечают, что вирус африканской чумы свиней не оказывает никакого влияния на человека, однако сказывается на потребительских настроениях.

Ранее, 28 октября, представители министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства страны отметили, что оптовая стоимость одного килограмма свинины составила 2716 вон (~$2,33), что на 42,2% меньше средней цены сентября прошлого года. В стоимость килограмма свинины в розницу также сократилась до 17 710 вон (~$15,19).

Африканская чума свиней (АЧС) — высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах.