Каир, , 10:54 — REGNUM Начальнику поезда в Египте были предъявлены обвинения в убийстве после того, как он якобы заставил двух торговцев спрыгнуть с движущегося поезда из-за отсутствия билетов и неспособности заплатить штраф в размере 4,50 долларов США за каждого. Об этом передает ВВС Africa.

По информации телерадиокомпании, в результате инцидента один из мужчин погиб, а другой был тяжело ранен.

Представители железнодорожного управления Египта утверждают, что оба пострадавших добровольно спрыгнули с поезда. Однако очевидцы и другие пассажиры утверждают обратное.

По сообщениям журналистов, инцидент произошел в районе деревни Дафра, в 90 км к северу от столицы страны, Каира. Произошедшее вызвало гнев египтян, которые выступили с призывом привлечь к ответственности всех железнодорожников. Поезд следовал из Луксора, города на юге Египта, в Александрию на средиземноморском побережье страны.