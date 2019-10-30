Москва, , 10:45 — REGNUM Годы террора затронули семью лидера «Справедливой России» депутата Госдумы Сергея Миронова. В День памяти жертв политических репрессий он поделился историей семьи.

«В ноябре 1937 года список безвинно погибших был пополнен именем моего деда — Емельяна Еремеевича Миронова. Он был простым русским крестьянином, который пахал с утра до ночи, кормил и воспитывал огромную семью. Объявили кулаком, расстреляли на опушке Семичёвского бора и похоронили в братской могиле. Мог бы жить и жить…» — написал Миронов в Facebook.

Он призвал не забывать эти страшные страницы истории.

«Мы обязаны помнить это и никогда больше не допускать», — отметил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России — День памяти жертв политических репрессий. Дата была выбрана в память о голодовке, которую 30 октября 1974 года начали узники мордовских и пермских лагерей в знак протеста против политических репрессий в СССР.

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