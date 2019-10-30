Благовещенск, , 10:46 — REGNUM Ряд поликлиник в Амурской области не смогли выполнить планы по медосмотрам и диспансеризации населения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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По плану, составленному на 2019 год, объём профилактических медицинских осмотров в Амурской области составил 71 595 человек. За 9 месяцев 2019 года профилактическими медицинскими осмотрами оказалось охвачено только 64,9% от числа подлежащих обследованию при плане 75%. План был выполнен только в Зейском, Магдагачинском, Шимановском, Свободненском и Константиновском районах.

«Поэтому часть учреждений в связи с невыполнением плана по диспансеризации и профилактическим медицинским осмотрам за 9 месяцев 2019 года недополучили средств ОМС в размере 80,7 млн рублей», — отметила глава регионального минздрава Евгения Жарновникова.

Как сообщало ИА REGNUM, в интервью радио «Комсомольская правда» министр здравоохранения России Вероника Скворцова разъяснила, что каждый гражданин России имеет право на ежегодное прохождение бесплатного профилактического медицинского осмотра.