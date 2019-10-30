Ирвайн, США, 30 октября 2019, 11:11 — REGNUM Тайваньское подразделение компании Mitsubishi Motors отказалось от сотрудничества с Blizzard Entertainment из-за недавней блокировки китайского киберспортсмена Нг «blitzchung» Вай Чунга. Об этом 29 октября сообщило издание Daily Beast.
Ранее Mitsubishi Motors спонсировала многие киберспортивные чемпионаты Blizzard. Компания отказалась от сотрудничества спустя два дня после блокировки Вай Чунга.
Напомним, Bliizard уменьшила срок дисквалификации киберспортсмена до шести месяцев. Вай Чунг поблагодарил представителей компании за принятое ими решение.