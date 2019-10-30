30 октября 2019 | Время чтения 12 мин

К идее продублировать северный морской путь, как с XI до начала XX века его дублировала система волоков типа Пезского, вернулись в середине XX века, когда в СССР началось строительство железной дороги по берегу Ледовитого океана. В Архангельск завезли строительную технику, сюда перевели военно-строительные части. Но в 1953 году, сразу после смерти Сталина ее бросили.

Владимир Станулевич, , 10:35 — REGNUM Река Пеза в моей памяти — это быстрый и неожиданный разлив воды через неделю после дождей в сентябре 2017 года, понтон метрах в 25 от берега, затопленная по колесо дамба, быстрое течение, размывающее насыпь, и очередь водителей в ожидании выведенного к переправе парома. Ждать, когда спадет вода, не имело смысла, она только прибывала. Польза от происшествия в горьком опыте — машине, коробке передач, надо дать остыть перед речным бродом — иначе радиатор коробки может треснуть. Что и произошло у меня в самом конце поездки в Мезень — к счастью, недалеко от Архангельска, а не на той стороне реки, откуда на эвакуаторе было бы не выбраться. Неширокая и небыстрая Пеза обернулась быстрым, внезапным, с непредсказуемыми последствиями, потоком. Потому что люди XXI века утратили понимание реки, а когда-то эти ее качества помогали раздвигать границы страны на восток — волок на Пезе был младшим братом Северного морского пути.

Переправа на реке Пезе в разлив воды. Сентябрь 2017 года Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Вот как описывает его Писцовая книга 1623 года: «На Мезени ж в верже Пезы реки и меж речка Рачуга до речки Черки на черном лесу волок на шесть верст, а возят через него летом проезжих людей на Печеру, а найму емлют с четверти о две денги, а с иного товару против по тому же расчету… а отдан тот доход к церквам Пророку, что на Азаполе, да к Николе чудотворцу, что на Койнасе,. И тех храмов попы сзывают тот волок, и что оне с тех денег збирут найму и тово найму половина к церквам на строение, а другая половина ызвощиком и с ызвозиков с половины платить в государеву казну по шти алтын по четыре деньги в год, да пошлин пять денег…» (1).

Следы волока существуют до сих пор. Археолог О. В. Овсянников в 1984 году получил письмо путешественника по Северу Н. К. Сухова: «Мне сообщил В. И. Дранников (в то время директор Мезенского краеведческого музея — прим. автора) о том, что Вы интересуетесь историческими памятниками на водоразделе Пеза Ч Цыльма… Мои товарищи… и я… обнаружили волоковую дорогу и гать… а также зарубки на деревьях. Зарубки делятся на два типа: 1) тексты и инициалы на русском языке; 2) условные знаки кочевых ненцев. Текстовые зарубки имеют даты: 1801, 1797, 1813 и 1918 годы. Обнаружить волоковую дорогу… просто: она начинается от западного конца верхнего волокового озера и тянется на ЮЗ до р. Рочуги» (2).

Получив письмо, О. В. Овсянников в 1985 году обследовал трассу Пезского волока: «Местами следы волоковой дороги терялись, и фиксировать ее можно было только по плотности («утоптанности») грунта и знакам с обеих сторон этой «призрачной» тропы: на протяжении 4 км удалось зарегистрировать только 46 сохранившихся знаков. После этого наблюдалось значительное скопление знаков на стволах в одном месте: на протяжении около 20 км — 14 маркированных стволов… Всего на трассе волока, преимущественно на западной его части, удалось зафиксировать 170 знаков. Он оказался корытообразной ложбиной, резко отличающейся от окружающего травяного покрова своим цветом… Вот здесь вытаскивали лодки на берег, впрягались в них лямками, и начиналось волочение лодок и грузов почти 20 километров в сторону реки Рочуги… слой болотной жижи скрыл давно проложенную гать — она хорошо сохранилась до наших дней…» (3).

Русские, путешествующие на лыжах и санях. Гравюра из Записок о Московии С. Герберштейна. 1549 год

Завоевание Сибири Ермаком в 1582 году и путь казачьего войска известны по отчету атамана в Посольский приказ: «И Камою рекою вверх же, а из Камы реки поворотил направо в Чусовую реку и Чусовою (шел) вверх же, а из Чусовой реки в Серебряную реку, а Серебряная река пришла от Сибирской страны в Чусовую реку с правой стороны, и Серебряною рекою вверх же; а с Серебряной реки шел до реки Баранчука волоком и суды на себе волочили, а рекою Баранчуком вниз в реку Тагил, а Тагилом рекою на низ же в Туру реку» (4).

Но поход Ермака не был первой попыткой завоевать Сибирь. Первой был поход 1499 года в Сибирь через Северный Урал огромного, для той местности, войска князей Семена Курбского и Петра Ушатого. Основная часть воинов шла к месту сбора в бассейн Печоры Пезским волоком. Волок этот с XI века связывал пушную Западную Сибирь, «валютный цех» Великого Новгорода, а затем Московского царства, с Русским Севером.

Уплата присягнувшими Великому князю племенами пушной дани была жизненно необходима русским, не имеющим месторождений драгоценных металлов. Европа хотела меха, и что на Западе было нужно Новгороду и Москве, получалось за меха. Сбор пушнины был хлопотным делом и часто вел к конфликтам. Вогульский князь Асыка нападал на Вычегду в 1455 году, когда погиб пермский владыка Питирим, и в 1480 году. Следовали ответные экспедиции русских. Как и ответный, за разорение мансийскими князьями владений Строгановых, поход Ермака в Сибирь, поход 1499 года последовал вслед за нападением сибирских князей:

«Лета 7007 послал князь великий в Югорскую землю на Гогуличи воевод князя Семена Федоровича Курбского, да Князя Петра Ушатого, да Василя Иванова сына Гаврилова. А со князем Семеном… Устюжан с ними 1304 человек, а Вязьмин и Вятчан… 500 человек. Со князем Петром Ушатым… а Вятчан с ними и Важин Пенян 2000 без 80 человек. А с Васильем Ивановым… Вятчане с ними 200 человек, Руси 100 человек… а всех …4024 человека» (5).

Русские, путешествующие на лыжах и санях. Гравюра из Записок о Московии С. Герберштейна. 1549 год

В Разрядных книгах сохранилось подробное донесение о походе:

«Лета 7009 повелением государя и великого князя Ивана Васильевича всея Русии хожение воевод князя Петра Федоровича Ушатого, да Князя Семена Федоровича Курбского, да Василия Ивановича Заболоцкого Бражника в Югорскую землю, на Куд и на Гогуличи. Послал князь Великий Петра Федоровича. пошли до Пинежсковского волока реками 200 верст, да… Колою рекою 150 верст. С Оления броду на многия реки ходят, и пришли в Печеру реку до Усташ города, тут воеводы саждалися князь Петр со князем Семеном Курбским да с Васильем Ивановичем Гаврилова. Да тут остановились и город зарубили. Из Печеры шли воеводы до Камени на лыжах на Введение Пречисты Богородицы. От Печеры шли воеводы до Камени две недели: и тут развелись воеводы князь Петр да князь Семен, камень щелью, а камень в облаках не видать, коли ветрено, оно оболока раздирает, а длина его от моря до моря. Убили воеводы на камени 50 человек самоеди, а взяли 200 оленей. А от камени неделю до первого городка Ляпина. А всех по камень верст шли 4650 верст. Из Ляпина встретили Обдоряне на оленех, а рать на собаках. Ляпин взяли и поимали 33 городы, да взяли 1009 человек лучших людей, да 50 князей привели. Да Василей де Бражник взял 50 городов да 50 голов; и пришли к Москве на велик день к Государю, все дал Бог здоровы» (6).

Но в 1499 году Сибирь еще не созрела для власти Москвы, и усилия Курбского и Ушатого вскоре свелись к минимуму. Но за полярным кругом возник русский форпост — Пустозерский острог — база для экспедиций в Сибирь и по Северному морскому пути.

Князь Семен Курбский был еще жив в 1517 году, когда его посетил посол Священной Римской империи С. Герберштейн.

Река Пеза, в 1499 году отсюда к ее верховьям уходило войско Великого князя Ивана III в поход на Сибирь Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Олег Овсянников и Марек Осински, российский и польский археологи: «Когда барон Сигизмунд Герберштейн был в Москве, он не приминул встретиться с князем Семеном Федоровичем Курбским, который был жив и от которого дипломат узнал интересовавшие его детали похода. «Человек старый и сильно изнуренный необыкновенно воздержанною и суровою жизнью, которую вел с молодых лет. В продолжении многих годов он не употреблял в пищу мяса и питался рыбою только по воскресеньям, вторникам, средам и пятницам. В посту воздерживался даже от рыбы». Последние два года его жизни князь Семен был в немилости у царя Василия III, потому что не одобрял второй брак царя» (7).

Поход был весьма затратным мероприятием и, судя по малому числу убитых местных жителей, не имел карательных задач. По описанию, это была демонстрация силы для возобновления племенами пушной дани и напоминания им об обязательствах перед великим князем. Племена-данники заключали с великокняжеской властью письменный договор. Тексты показывают, что Россия не складывалась как унитарное государство с обязательной христианизацией, заменой князей на царских чиновников и ассимиляцией или геноцидом, как в получилось с индейцами в США. Договор устанавливал как бы «патронат» великого князя, со временем нивелируемый в пользу Москвы разными весовыми категориями участников:

«Остяцкая шерть (присяга) 1484 г.

Лета 6993 месяца декабря в 31 день. На усть Выми имали мир князи вымские Петр да Федор, да сотник вычегоцкой Казак, да владычен слуга Левашь да владычни за все, да вымичи Корос, а вычегжена Сидор Онкидинов с князми югорьскими и кодскими с Молданом, и княз Петр, княз Федор с Пыткеев, а сотник Казак с Пыткеем же, а владычный слуга Левашь с Пынзеем с Чалмаковым братом; а Кирос с Модлановым сыном; а Сидор с Немичевым сыном. А имате князи кодские и югорские за все за свои люди, что под ними есть. А за Ляба миру не имали того для, что не под ними; а поедет Ляб Обдора воевати, и кодичам весть дръжати обдорцом. А Екмичева сына Сонту владыка дал Молдану да Пыткею на руки, да Пынзею; за отца его Екмыча, те же ся поимали, чтоб им быти добрым. А мир их таков: подкинувшие елку в жердь протолсту, протесав на четыре, а под нем послали медведно, да на медведно покинули две сабли остреи вверх супротивно, да на медведно же положили рыбу да хлеб.

А наши поставили вверх елкы крест; а югричи по своему жабу берестену доспену и с нохти, да привяжут под крестом ниско да под жабою над нами, как почнут ходить вокруг елки в посолом дръжатаи две сабли, подкнув елку остреи вниз. Да человек, стоячи приговариваеть: «кто сьсь мир изменить, по их праву бог казнит». Да обойдут трижды, да наши поклонятся кресту, а они на полдень. А после того всего с золота воду пили, а приговор их так-же: «кто изменить, а ты, золото, чуй» (8).

Пломбы для запечатывания мешков с пушной данью. XII век. Новгородский областной краеведческий музей Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Войско князей Курбского и Ушатого совершило многосоткилометровый поход за Урал на лыжах. Лыжи в России археологи обнаруживали в культурных слоях с 1950 года — в Старой Ладоге в слое 750−830 гг, в Великом Новгороде — в горизонте XIII века, в Москве — в слое начала XVI века. Самая богатая коллекция лыж найдена в заполярном Мангазее XVII века.

Олег Овсянников и Марек Ясинскии: «Все лыжи скользящие… характеризуются высоко поднятой над плоскостью лыжной пластины ступательной площадкой. Внутри ступательной площадки находятся овальные или треугольные в сечении отверстия — пазы для лыжных креплений… Особенно любопытна лыжа, имеющая вдоль края пластины небольшие отверстия — пазы, являющиеся следами от прикрепления меховой обивки — подволоки…

Обнаружена лыжа комбинированного типа — большая часть скользящей поверхности была голицей, а под ступательной площадкой, на том участке, на который приходился основной вес лыжника, был подбит мехом…

Кроме скользящих лыж с высоко поднятой ступательной площадкой в Мангазее обнаружены скользящие лыжи другого облика — с отсутствием высокой ступательной площадки. Пазы для лыжных креплений располагаются в самой лыжной пластине, непосредственно на поверхность которой ставил ногу лыжник… имеют лыжные пластины, на которых ступательная площадка… с двух сторон ограничена небольшими бортиками… Длина лыжных пластин различна: от 106 см до 216 см, ширина в средней части — 13,0−20,5 см… Мангазейские лыжи наглядно демонстрируют традиционность и преемственность основных типов русских лыж на протяжении нескольких веков… о лыжах у народов Сибири XVII века известно слишком мало. Общая классификация лыж… не содержит сведений о времени появления того или иного типа лыж у народов Сибири… интересен факт широкого распространения «русских» лыж среди местных племен Западной Сибири, Якутии и на Камчатке» (9).

Лыжи (XIII в.) из археологических раскопок в Великом Новгороде. Новгородский областной краеведческий музей Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Выводы по итогам похода Курбского на удивление современны — военная сила должна быть составляющей освоения Арктики. Учения и походы не могут заменить постоянные гарнизоны (Пустозерск). Для обладания Арктикой нужны контролируемые на всем протяжении коммуникации (Пезский волок). Военная сила должна быть мобильной (лыжи, нарты) и готовой к действиям в зимний период. Только когда русские в Сибири стали составлять большую часть населения, ситуация стабилизировалась и пришла к общему миру.

К идее продублировать Северный морской путь, как с XI до начала XX века его дублировала система волоков типа Пезского, вернулись в середине XX века, когда в СССР началось строительство железной дороги по берегу Ледовитого океана. В Архангельск завезли строительную технику, сюда перевели военно-строительные части. Но в 1953 году, сразу после смерти Сталина ее бросили.

Санные полозья из археологических раскопок в Великом Новгороде. Новгородский областной краеведческий музей Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Примечания:

О. В. Овсянников, М. Э. Ясински. Пустозерск. Русский город в Арктике. СПб. 2003. С.52−53. Там же. С.44−45 Там же. С.47 Р. Г. Скрынников. Ермак. М. 1992. С.84−85 О. В. Овсянников, М.Э.Ясински. Пустозерск. Русский город в Арктике. СПб. 2003. С.99 Там же. С.100 Там же. С.100 Хрестоматия по истории СССР. М. 1987. С.187 О. В. Овсянников, М. Э. Ясински. Пустозерск. Русский город в Арктике. СПб. 2003. С.207−212.

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