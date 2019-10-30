Москва, , 10:29 — REGNUM НИУ «Высшая школа экономики» не разделяет позицию профессора факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, высказавшегося о статусе русского языка и гражданах России. Об этом заявили в пресс-службе НИУ ВШЭ.

Русский язык Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мнения, высказываемые в личных аккаунтах в социальных сетях преподавателями и сотрудниками «Вышки», являются частными и не могут рассматриваться как позиция НИУ ВШЭ по тем или иным вопросам», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы вуза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Гасан Гусейнов возмутился отсутствием иностранной прессы в московских киосках и назвал русский язык «убогим» и «клоачным». Кроме того, профессор назвал Россию «порядком одичавшей страной», а людей, которые в ней живут, — менее «умными и человечными», чем жители других государств.

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Позднее Гусейнов пояснил, что комментаторы исказили содержание его поста в Facebook, в котором он посетовал на отсутствие иностранной прессы в московских киосках и засилье газет на «убогом клоачном русском» языке. По его словам, речь шла не о самом языке как «нейтральной вещи», а о том «отвратительном языке, на котором сейчас действительно говорят в стране».