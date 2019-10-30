Вашингтон, , 15:32 — REGNUM Новая игра в серии Dragon Age выйдет не раньше апреля 2022 года. Об этом 30 октября на своей странице в Twitter сообщил игровой аналитик Дэниэл Ахмад.

https://twitter.com/ZhugeEX/status/1189295590364069888

Проект находится на стадии активной разработки, и компания Electronic Arts не планирует выпускать его раньше конца фискального 2022 года (у EA он заканчивается в марте). Сообщается также, что в это время выйдет ещё один проект по франшизе «Звёздные войны».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Electronic Arts работает над обновлёнными версиями «любимых фанатами» игр. Геймеры думают, что среди них окажутся проекты серий Mass Effect и Dead Space.

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