Ташкент, , 10:20 — REGNUM Сотрудники таможенного комитета Узбекистана пресекли в Сырдарьинской области незаконный вывоз уникальных исторических и культурных ценностей. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

Отмечается, что подозреваемый в контрабанде исторических ценностей был задержан на таможенном посту «Сырдарья». Мужчина пытался вывезти из Узбекистана фарфоровые статуэтки, икону, кувшины и другие исторические ценности.

Искусствоведческая экспертиза установила, что часть культурных ценностей была произведена в Китае в конце XVII — начале XVIII веков, а остальная часть — в конце XIX — начале XX веков. Общая стоимость уникальных предметов составила 2,2 млрд сумов ($233 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября спецслужбы Киргизии предотвратили вывоз из республики уникального издания священной книги Коран стоимостью $150 тыс.

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