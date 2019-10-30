Село Курманаевка, Оренбургская область, 30 октября 2019, 10:09 — REGNUM В Курманаевском районе Оренбургской области в деятельности сельскохозяйственного производственного кооператива выявлены значительные задержки выплаты заработка работникам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.
По данным ведомства, сумма задолженности превысила 1,5 млн рублей. Долг образовался за период июль-сентябрь 2019 года.
По факту невыплаты заработной платы свыше двух месяцев возбуждено уголовное дело.
Добавим, что на 1 сентября 2019 года в Оренбургской области сумма задолженности по заработной плате составляла более 6,2 млн рублей.