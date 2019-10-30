Вашингтон, , 10:10 — REGNUM В 2021 году компания Electronic Arts планирует выпустить несколько ремастеров (старая игра с улучшенной графикой) «любимых фанатами» игр. Об этом 30 октября на своей странице в Twitter сообщил игровой аналитик Дэниэл Ахмад.

https://twitter.com/ZhugeEX/status/1189295590364069888

Издатели рассказали, что в рамках этого направления работы выйдет обновлённая версия игры из серии Command and Conquer. Геймеры предполагают, что Electronic Arts также может выпустить ремастеры таких франшиз как Mass Effect и Dead Space.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Electronic Arts также планирует выпустить игру из серии Medal of Honor для устройств виртуальной реальности. Её релиз ожидается в 2021 году.

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