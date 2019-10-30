Воронеж, 30 октября 2019, 09:59 — REGNUM Воронежские автомобилисты встретили утро 30 октября в пробках — центральная часть Воронежа после перекрытия виадука на улице 9 января встала в заторах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По данным на 09:50 сервис Яндекс. Пробки оценивал уровень заторов в шесть баллов. Наиболее сложная ситуация — на Московском проспекте в сторону центра, на улице Плехановской в обе стороны, на Донбасской.
Как сообщало ИА REGNUM, с 30 октября путепровод на улице 9 Января полностью закрыт для проведения реконструкции. По условиям контракта, работы должны быть завершены до 1 октября 2020 года, однако перед подрядчиком поставлена задача максимально сократить сроки перекрытия.
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