Воронеж, , 09:59 — REGNUM Воронежские автомобилисты встретили утро 30 октября в пробках — центральная часть Воронежа после перекрытия виадука на улице 9 января встала в заторах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По данным на 09:50 сервис Яндекс. Пробки оценивал уровень заторов в шесть баллов. Наиболее сложная ситуация — на Московском проспекте в сторону центра, на улице Плехановской в обе стороны, на Донбасской.

«Вот и перекрыли виадук на 9 Января. Это сказалось на движении и на ул. Плехановской, и на Московском проспекте. Кстати, пробка на Московском проспекте в сторону северного района связана с культурой вождения (а точнее — ее отсутствием). Пробка продолжается только до Проспекта труда — это говорит о том, что водители выезжают на перекресток и перекрывают движение другому потоку. Неужели так сложно не выезжать на перекресток? Быть немного вежливее?», — пишут в соцсетях воронежцы.

Как сообщало ИА REGNUM, с 30 октября путепровод на улице 9 Января полностью закрыт для проведения реконструкции. По условиям контракта, работы должны быть завершены до 1 октября 2020 года, однако перед подрядчиком поставлена задача максимально сократить сроки перекрытия.

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