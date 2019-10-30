Вашингтон, , 10:01 — REGNUM Компания Electronic Arts планирует выпустить специальную версию игры Medal of Honor для устройств виртуальной реальности. Об этом 30 октября на своей странице в Twitter рассказал игровой аналитик Дэниэл Ахмад.

https://twitter.com/ZhugeEX/status/1189295590364069888

Релиз Medal of Honor VR состоится в 2021 году. Подробности предстоящего проекта пока не сообщаются.

Напомним, Medal of Honor — это серия шутеров от первого лица. Первая игра франшизы вышла в 1999 году, последняя — в 2012 году.

Читайте ранее в этом сюжете: РФС и ФКС проведут в России Чемпионат по игре FIFA 20