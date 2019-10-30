Благовещенск, , 10:04 — REGNUM Проверку заявления местного жителя о жестоком обращении с тигром в передвижном зоопарке в Амурской области начала полиция. Об этом 30 октября сообщил представитель регионального УМВД.

«Полиция незамедлительно начала проверку», — приводит РИА Новости слова представителя УМВД, который также рассказал, что заявление о жестком обращении с тигром поступило от жителя села Поярково Амурской области.

Также, как рассказал представитель регионального УМВД, местный житель указал в своём заявлении, что у животного открытая рана.

Кроме этого, он уточнил, что сотрудники полиции сразу после поступления заявления провели опрос работников передвижного зоопарка, которые сообщили, что тигр сам расчесал себе рану и что они обратились из-за этого к ветеринару, который назначил животному лечение. При этом представитель УМВД отметил, что в настоящее время данная информация проверяется и проводятся и другие мероприятия в рамках проверки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 24 октября в Башкирии возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с щенками по п.п. «в», «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ.