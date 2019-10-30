Томск, , 09:53 — REGNUM Первый в России университетский Международный центр управления знаниевыми активами будет открыт на базе Томского государственного университета, сообщает 30 октября пресс-служба вуза.

Новая структура создаётся по соглашению с британским центром Knowledge Assets Management (КАМ). Накануне в Кембридже стороны подписали соответствующее соглашение.

Отмечается, что томский центр будет заниматься адаптацией и внедрением методологии КАМ в управление университетскими процессами для повышения их эффективности.

«В настоящее время на основе КАМ-методологии реализуется совместный проект по разработке методов и технологий привлечения предпринимателей для проведения занятий, мастер-классов, воркшопов в программах Центра предпринимательства ИЭМ ТГУ», — сообщил проректор ТГУ по образовательной деятельности Виктор Дёмин.

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