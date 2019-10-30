Челябинск, , 09:53 — REGNUM В Челябинске депутаты гордумы и районных советов будут отслеживать качество уборки снега. Такое поручение дала врио мэра Наталья Котова.

Депутаты подключатся к борьбе со последствиями снегопада. Они будут снимать процесс и качество уборки на фотокамеры и на видео.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября в Челябинской области ждут снегопад. Накроет снежная пелена и Челябинск.

Власти города в этот раз решили публично объявить о подготовке к снегопаду. Даст ли это толк, станет известно уже 31 октября.

Читайте ранее в этом сюжете: В Челябинске к снегопаду максимально увеличат штат дворников