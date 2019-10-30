Брянск, , 09:51 — REGNUM Житель Брянска ожидает решения суда за киберпреступление — 21 летний хакер пытался взломать электронные кошельки пользователей интернета. Он распространял компьютерные вирусы, чтобы получить доступ к деньгам на виртуальных биржах, сообщили 30 октября в пресс-службе региональной прокуратуры.

Молодой человек с ноября 2018 года по февраль 2019 года разместил в интернете ссылки для скачивания «торговых ботов» — программ, использующихся для игры на виртуальных биржах. Адреса содержали в себе вредоносные «троянские» программы, с помощью которых можно было копировать и изменять компьютерную информацию, получить доступ к электронным кошелькам пользователей, скачавших и установивших вирусное ПО, и выводить деньги.

Преступление выявили и раскрыли в региональном УФСБ. Уголовное дело по существу рассмотрит Бежицкий районный суд Брянска.