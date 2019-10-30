Анталья, Турция, , 09:44 — REGNUM Во время пленарного заседания Российско-Белорусского конгресса турагенств, который проходит в турецкой Анталье, участники обсудили, какие законодательные изменения необходимы для улучшения ситуации на рынке туристических услуг, сообщает информационный портал Турпром.

На сегодняшний день большинству туроператоров удается остаться безнаказанными за ошибки и просчеты при оказании услуг. Вся тяжесть решения спорных вопросов ложится на плечи турагенств, которые служат посредниками во взаимодействии туроператоров и их клиентов. По мнению основателя сети турагенств «Розовый Слон» и участника заседания конгресса Алексана Мкртчяна, необходимо законодательно разграничить юридическую ответственность туроператоров и турагенств, в частности — ввести системы фиксации нарушений порядка оказания услуг и утвердить системы разумных компенсаций за разнообразные нарушения.

Проблемные ситуации, о которых идет речь, знакомы многим — это, к примеру, переносы сроков туров с минимальной компенсацией, произвольные замены услуг и прочие.