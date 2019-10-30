Красногорск, , 09:48 — REGNUM В Московской области закупили 27 воздуходувок для тушения сухой травы. Об этом сообщает РИАМО.

Закупку нового оборудования провелиив рамках национального проекта «Экология» федерального проекта «Сохранение лесов». Как заявил председатель комитета лесного хозяйства региона Иван Советников, воздуходувки применяют для тушения низовых пожаров, возникающих в весенний период из-за палов сухов травы. Пламя затухает за счет его сбивания сильным потоком воздуха. Ранее подобное оборудование уже доказало свою эффективность при тушении лесных пожаров в соседних регионах. В Московской области новые воздуходувки начнут применять с весны 2020 года, добавил Советников.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве ликвидировали возгорание сухой травы на поле около бывшего аэродрома Тушино.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве в районе бывшего аэродрома Тушино загорелась сухая трава