Чусовой, Пермский край, , 09:39 — REGNUM В Пермском крае вынесен приговор бывшему руководителю управляющей компании, который признана виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

По данным ведомства, в марте 2019 года острое отравление окисью углерода получили женщина и ее несовершеннолетний ребенок, проживающие в квартире дома по ул. Гагарина в поселке Скальный Чусовского района. Бездействие руководства управляющей компании привело к скоплению продуктов горения газа в помещении, поскольку не проверялась работоспособность системы дымоудаления, а также не проводились работы по удалению засора в вентиляционной системе.

Суд назначил наказание в виде ограничения свободы на один год и три месяца, а также запретил осуществлять деятельность по управлению домами на два года и два месяца. Приговор в законную силу не вступил.