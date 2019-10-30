Сургут, Югра, 30 октября 2019, 09:39 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) дольщики недостроенных домов жилых комплексов «Ривер Хаус» и «Любимый» устраивают с начала недели одиночные пикеты. Об этом сообщает «СИА-Пресс».
Дольщики третий год бьются за право въехать в обещанные квартиры. Сургутяне обращались к президенту России Владимиру Путину.
Относительно прежних застройщиков комплексов решается вопрос о банкротстве. Как выход на достройку домов был найден инвестор. Однако взамен он желает получить землю в Сургуте на льготных условиях. А мэрия не торопится исполнять условия выхода инвестора на объект, объясняют дольщики проблему долгостроя домов в «Ривер Хаусе» и «Любимом».
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