Бишкек, , 09:39 — REGNUM Тарифы на холодную воду в Бишкеке повысят в 1,5 раза с 15 ноября 2019 года, сообщает 30 октября издание 24. kg со ссылкой на решение городского кенеша (представительного органа власти).

Отмечается, что тариф на холодную воду для населения вырастет с 5,38 сома до 8,1 сома (с 4,93 до 7,42 рубля) за кубометр. Тариф на канализацию вырастит почти вдвое — с 1,2 до 2,3 сома (с 1,1 до 2,1 рубля) за кубометр.

В администрации города пояснили, что действующие тарифы не покрывают даже себестоимости коммунальных услуг, а сети водоканала находятся в изношенном состоянии.

Напомним, 24 октября депутат бешкекского кенеша Анатолий Горбунов заявил, что если не поднять тарифы на воду, то Бишкек может потерять водопроводные сети.

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