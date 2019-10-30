Москва, , 09:43 — REGNUM К запуску первых двух Московских центральных диаметров на станциях МЦД установят около тысячи элементов пассажирской инфраструктуры: новые урны, лавки, стойки SOS. Об этом 30 октября сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы.

К запуску МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский» на станциях установят более 800 урн и лавок, а также более 150 стоек экстренного вызова, новые табло, элементы навигации.

На большинстве остановочных пунктов будущих станций МЦД-1 и МЦД-2 полностью выполнены работы по замене покрытия платформ. Там, где это возможно, организовывают переходы по типу «сухие ноги» для комфортной пересадки между различными видами транспорта.

На платформах станций также начали устанавливать новые погодные модули, соответствующие концепции архитектурного облика МЦД.

Напомним, что запуск первых диаметров запланирован на конец 2019 года. Первые два сквозных маршрута должны улучшить транспортную доступность более 45 районов Москвы и 6 городов области. Кроме того, благодаря МЦД-1 и МЦД-2 в поездах появится более 900 тысяч новых пассажирских мест в сутки.